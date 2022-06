Poslanci v utorok podvečer nebudú hlasovať o prerokovaných bodoch

Bratislava 14. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR nebudú v utorok podvečer hlasovať o prerokovaných bodoch. Odsúhlasilo to plénum po tom, ako sa pred plánovaným hlasovaním opätovne otvorila diskusia k návrhu mediálneho zákona a prihlásilo sa do nej 14 rečníkov, pribudnúť by mali ďalšie pozmeňujúce návrhy.



Návrh nového zákona o mediálnych službách má nahradiť doterajší zákon o vysielaní a retransmisii a tzv. zákon o digitálnom vysielaní. Poslanci už na predchádzajúcej riadnej schôdzi predložili k návrhu aj viaceré pozmeňujúce návrhy. V úvode utorkovej diskusie vystúpila poslankyňa Monika Péter (Sme rodina), ktorá predložila ďalší pozmeňujúci návrh.