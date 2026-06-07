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Poslanci v utorok pokračujú, riešiť budú odvolanie Druckera a Gašpara
Na programe schôdze je ešte mimoriadna správa verejného ochranu práv Róberta Dobrovodského k poplatkom v zdravotníctve.
Autor TASR
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Bratislava 7. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v utorok (9. 6.) vrátia do lavíc. Čaká ich tretí rokovací týždeň na 52. parlamentnej schôdzi. V tento deň by sa mali tiež venovať opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi (Hlas-SD) a na odvolanie Tibora Gašpara (Smer-SD) z postu podpredsedu parlamentu. Mimoriadna schôdza k odvolávaniu Druckera je zvolaná na utorok 8.30 h, schôdza ku Gašparovi by mala byť od 13.15 h.
Riadne rokovanie má parlament v utorok začať návrhmi z dielne rezortu zdravotníctva. V prvom čítaní je napríklad novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorá má zvýšiť dostupnosť liekov. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) má v NR SR zase predstaviť návrh štátneho záverečného účtu SR za rok 2025. Z neho vyplýva, že verejné financie v minulom roku hospodárili so schodkom 6,086 miliardy eur alebo 4,45 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je lepší výsledok oproti schválenému rozpočtu, ktorý predpokladal deficitné hospodárenie na úrovni 4,72 % HDP.
Neprerokovaná zostáva zatiaľ aj novela zákona o Environmentálnom fonde, ktorá je v parlamente už od októbra 2025. Poslanci sa ešte nedostali ani k vetovaným legislatívam. Zákon o tzv. covidových amnestiách a novelu zákona o hazardných hrách vrátil prezident Peter Pellegrini ešte vlani, novelu zákona o potravinách zase vetoval v máji tohto roka.
Na tejto schôdzi sa majú riešiť aj poslanecké návrhy. Koaličný Hlas-SD predložil návrh na predĺženie volebného obdobia v samosprávach zo štyroch na päť rokov. Presadiť chce v rámci neho i možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendom. Koaličná SNS má v parlamente tiež návrh k predĺženiu funkčného obdobia, tá však chce volebné obdobie na päť rokov okrem samospráv predlžovať aj NR SR. Poslanci majú na stole aj volebnú novelu z dielne koaličného Smeru-SD. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí - po novom by sa mohlo voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň má rozšíriť možnosť hlasovania zo zahraničia aj na prezidentské voľby.
Viaceré návrhy chce presadiť aj opozícia. PS i SaS prišli s novelami rokovacieho poriadku. Progresívci ňou chcú okrem iného presadiť zmenu postupu pri vykazovaní poslancov zo sály, liberáli zase sprísniť pravidlá pre skrátené legislatívne konanie a posudzovanie tzv. prílepkov. KDH predložilo návrh, podľa ktorého by špecialisti pre dospelých mohli ošetrovať aj deti od 15 rokov. Hnutie Slovensko zase navrhlo úpravu kvóra potrebného na platnosť výsledkov referenda.
Na programe schôdze je ešte mimoriadna správa verejného ochranu práv Róberta Dobrovodského k poplatkom v zdravotníctve. Okrem toho poslancov čakajú aj ďalšie návrhy uznesení aj výročné správy. Medzi nimi je napríklad správa o činnosti prokuratúry za rok 2024 a aj správy Úradu na ochranu oznamovateľov za roky 2024 a 2025.
Riadne rokovanie má parlament v utorok začať návrhmi z dielne rezortu zdravotníctva. V prvom čítaní je napríklad novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorá má zvýšiť dostupnosť liekov. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) má v NR SR zase predstaviť návrh štátneho záverečného účtu SR za rok 2025. Z neho vyplýva, že verejné financie v minulom roku hospodárili so schodkom 6,086 miliardy eur alebo 4,45 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je lepší výsledok oproti schválenému rozpočtu, ktorý predpokladal deficitné hospodárenie na úrovni 4,72 % HDP.
Neprerokovaná zostáva zatiaľ aj novela zákona o Environmentálnom fonde, ktorá je v parlamente už od októbra 2025. Poslanci sa ešte nedostali ani k vetovaným legislatívam. Zákon o tzv. covidových amnestiách a novelu zákona o hazardných hrách vrátil prezident Peter Pellegrini ešte vlani, novelu zákona o potravinách zase vetoval v máji tohto roka.
Na tejto schôdzi sa majú riešiť aj poslanecké návrhy. Koaličný Hlas-SD predložil návrh na predĺženie volebného obdobia v samosprávach zo štyroch na päť rokov. Presadiť chce v rámci neho i možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendom. Koaličná SNS má v parlamente tiež návrh k predĺženiu funkčného obdobia, tá však chce volebné obdobie na päť rokov okrem samospráv predlžovať aj NR SR. Poslanci majú na stole aj volebnú novelu z dielne koaličného Smeru-SD. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí - po novom by sa mohlo voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň má rozšíriť možnosť hlasovania zo zahraničia aj na prezidentské voľby.
Viaceré návrhy chce presadiť aj opozícia. PS i SaS prišli s novelami rokovacieho poriadku. Progresívci ňou chcú okrem iného presadiť zmenu postupu pri vykazovaní poslancov zo sály, liberáli zase sprísniť pravidlá pre skrátené legislatívne konanie a posudzovanie tzv. prílepkov. KDH predložilo návrh, podľa ktorého by špecialisti pre dospelých mohli ošetrovať aj deti od 15 rokov. Hnutie Slovensko zase navrhlo úpravu kvóra potrebného na platnosť výsledkov referenda.
Na programe schôdze je ešte mimoriadna správa verejného ochranu práv Róberta Dobrovodského k poplatkom v zdravotníctve. Okrem toho poslancov čakajú aj ďalšie návrhy uznesení aj výročné správy. Medzi nimi je napríklad správa o činnosti prokuratúry za rok 2024 a aj správy Úradu na ochranu oznamovateľov za roky 2024 a 2025.