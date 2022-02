Poslanci v závere dňa diskutovali o podmienkach investičnej pomoci

Bratislava 15. februára (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR v závere ôsmeho dňa 55. schôdze rokovalo o novele zákona o regionálnej investičnej pomoci. Prijímateľom investičnej pomoci by sa podľa nej malo uľahčiť plnenie povinnosti udržať nové pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru. Investičnú pomoc by zároveň malo byť možné poskytnúť aj subjektu, ktorý sa stal podnikom v ťažkostiach v období pandémie.



Predkladatelia tak reagujú na pretrvávajúcu situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19. Pri prijímateľoch investičnej pomoci pandémia podľa nich priamo ovplyvnila schopnosť plniť povinnosti a podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, vyplývajúce z rozhodnutí o poskytnutí, respektíve rozhodnutí o schválení investičnej pomoci. Predkladatelia poukázali na to, že porušenie povinností a podmienok na poskytnutie investičnej pomoci by mohlo viesť až k rušeniu rozhodnutí o poskytnutí, respektíve schválení investičnej pomoci.



V stredu (16. 2.) by mali poslanci pokračovať v rokovaní novelou zákona o štátnom občianstve. Novelizácia rieši okrem iného zmiernenie podmienok pri strate slovenského občianstva po prijatí občianstva iného štátu. Rovnako by sa malo plénum zaoberať aj ďalším bodom z dielne ministerstva vnútra, a to návrhom zákona o azyle.