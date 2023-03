Poslanci v závere dňa diskutovali o príspevku pri narodení dieťaťa

Bratislava 23. marca (TASR) - Poslanci v závere 7. rokovacieho dňa 88. schôdze diskutovali o návrhu novely zákona o príspevku pri narodení dieťaťa skupiny poslancov hnutia OĽANO. Má sa ním zvýšiť príspevok pri narodení štvrtého dieťaťa na plnú sumu 829,86 eura.



Poslanci v rozprave predložili viaceré pozmeňujúce návrhy. Na príspevok by mohol vzniknúť nárok aj pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti. Chceli by tiež doplniť zákon o sociálnych službách, ktorý sa v súčasnosti vzťahuje na tehotné ženy len čiastočne. Navrhujú preto zaviesť pravidlo, podľa ktorého budú môcť zariadenie núdzového bývania využívať aj tehotné matky, a to po dobu tehotenstva a troch rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú.



V piatok (24.3.) budú poslanci pokračovať ďalšími neprerokovanými bodmi. Hlasovať však podľa dohody nebudú, najbližšie hlasovanie ich čaká v utorok (28.3.) dopoludnia.