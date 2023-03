Poslanci v závere dňa diskutovali o téme území európskeho významu

Bratislava 21. marca (TASR) - Po prerokovaní návrhu na zaradenie územia európskeho významu do národného zoznamu by si malo ministerstvo vyžiadať od vlastníkov takýchto pozemkov písomný súhlas. Žiadajú to nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu, ktorí podali novelu zákona o ochrane prírody a krajiny. O návrhu rokovali poslanci v závere 5. rokovacieho dňa 88. schôdze Národnej rady (NR) SR.



Poslanci chcú, aby ministerstvo životného prostredia, respektíve okresný úrad, mal povinnosť vyžiadať od dotknutých vlastníkov písomný súhlas so zriadením územia európskeho významu. Ak by šlo o spoločnú nehnuteľnosť, súhlas so zriadeným územia európskeho významu by potreboval od nadpolovičnej väčšiny všetkých spoluvlastníkov.



V schôdzi budú poslanci pokračovať v stredu (22. 3.) ráno od 9.00 h. Na programe majú viacero návrhov zákonov z dielne dočasne povereného vicepremiéra Štefana Holého. Je medzi nimi napríklad novela katastrálneho zákona či vládny návrh zákona o transformácii Technického skúšobného ústavu Piešťany na akciovú spoločnosť.



Na ráno sú tiež termínované body poslancov zo Sme rodina. Ide o zákony súvisiace s reformou stavebnej legislatívy.