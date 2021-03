Poslanci v závere dňa prebrali novelu upravujúcu aj výnimky z opatrení

Bratislava 16. marca (TASR) - Poslanci ukončili prvý rokovací deň 25. schôdze Národnej rady (NR) SR prebratím návrhu novely zákona o ochrane verejného zdravia.



Predkladateľ novely poslanec Ondrej Dostál (SaS) vysvetlil, že návrh rieši tri okruhy problémov. Jedným z nich je otázka ústavne konformného výkladu ustanovenia týkajúceho sa vylúčenia náhrady škody a ušlého zisku. Druhá je otázka možnosti povoľovania výnimiek z opatrení. Pripomenul, že výnimky sa stali predmetom diskusie, boli napadnuté aj protestom generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Nie je podľa neho celkom jasné, či Úrad verejného zdravotníctva SR alebo regionálni hygienici majú aj právomoc zadefinovať spôsob udeľovania výnimiek z opatrení. Navrhujú do zákona doplniť, aby bolo možné povoľovať individuálne výnimky. Nemalo by to byť však svojvoľné, ale na základe postupu a pravidiel, ktoré by sa upravili vo vyhláške.



Tretím problémom je podľa Dostála otázka odôvodňovania vyhlášok ÚVZ a regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Vyhlášky by museli podľa návrhu novely obsahovať aj dôvodovú správu.



Poslanci sa opäť zídu v stredu (17. 3.) od 9.00 h. Z programu schôdze vyplýva, že popoludní by mali prebrať novelu živnostenského zákona, ako aj novelu zákona o štátnom občianstve.