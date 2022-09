Poslanci v závere dňa rokovali aj o zvýšení platov zdravotníkov

Bratislava 22. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v závere rokovacieho dňa diskutovali o návrhu na zvýšenie platov zdravotníkov. Venujú sa mu v skrátenom legislatívnom konaní. O tom, či ho posunú do druhého čítania, by mali rozhodnúť v piatok (23. 9.).



Predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) uviedla, že SaS návrh víta. Predpokladá, že avizované pozmeňujúce návrhy budú reflektovať aj ďalšie požiadavky. Tvrdí, že všetky platy po zmene zákona porovnala s tými v ČR a hoci sa nedostanú na rovnakú nominálnu hodnotu, pri kúpyschopnosti na tom bude podľa jej slov Slovensko lepšie. Do budúcna podľa nej treba myslieť aj na ambulantný sektor, upozornila na možné dôsledky pri jeho zanedbaní.



Monika Kavecká (OĽANO) označila za mylnú predstavu, že návrh sa rieši len na základe hrozby výpovedí lekárov. Téma podľa nej rezonuje od začiatku tohto volebného obdobia a rokovalo sa o tom. Pripomenula mimoriadne ohodnocovanie zdravotníckych pracovníkov počas pandémie. Predloženú zmenu však považuje za dôležitú.



Okrem avizovaného zvyšovania miezd lekárov a sestier rieši návrh aj platy ostatných zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Okrem zvyšovania platových koeficientov sa majú pri mzdách zohľadňovať aj roky praxe.



Poslanci v závere dňa otvorili diskusiu k správe o činnosti Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Pokračovať bude v piatok po termínovaných bodoch z dielne rezortu vnútra. Od 9.00 h by sa malo plénum zaoberať novelou Ústavy SR v súvislosti s eurovoľbami a voľbami prezidenta SR. Okrem toho má minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) predložiť aj novelu zákona o Hasičskom a záchrannom zbore a novelu zákona o pobyte cudzincov.