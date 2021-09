Poslanci v závere dňa rokovali o návrhoch nezaradených poslancov

Bratislava 22. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v závere štvrtého dňa 40. schôdze parlamentu rokovali o viacerých novelách z dielne nezaradených poslancov - odídencov z ĽSNS.



Plénum v stredu večer rokovalo o návrhu nezaradených poslancov okolo Milana Mazureka. Do parlamentu predložili novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Chcú ňou odstrániť možnosť obmedzenia volebného práva z dôvodu zákonom ustanovenej "ochrany verejného zdravia". Vzhľadom na platnú legislatívu reagujúcu na pandémiu je podľa poslancov možné, že by Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vydal vyhlášku, podľa ktorej bude z dôvodu ochrany verejného zdravia vstup do volebných miestností povolený len zaočkovaným ľuďom, ľuďom s negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19. Tomu chcú poslanci zabrániť.



Poslanci sa k rokovaniu vrátia vo štvrtok (23. 9.) o 9.00 h. Popoludní ich čaká tradičná hodina otázok, poslanci položili niekoľko otázok aj generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Následne by mali rokovať o návrhoch z dielne envirorezortu, medzi nimi aj o legislatíve, podľa ktorej by v prevádzkach verejného a rýchleho stravovania mali byť zakázané jednorazové plastové výrobky. Na programe majú vo štvrtok tiež voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.