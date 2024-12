Poslanci v závere rokovania diskutovali o situácii v zdravotníctve

Bratislava 10. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili utorkové rokovanie debatou o návrhu legislatívy súvisiacej s opatreniami na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti. O materiáli z dielne rezortu zdravotníctva rokuje parlament v skrátenom legislatívnom konaní. V rozprave k novele v prvom čítaní ešte ostal písomne prihlásený jeden rečník. V diskusii by mali poslanci pokračovať opäť v stredu (11. 12.) ráno.



Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v pléne zdôraznil, že sa navrhovanou legislatívou nezavádza žiadna nútená práca. Mimoriadna situácia je podľa neho ústavné a decentralizované riešenie. Znamená podľa neho len to, že sa predlžuje trvanie pracovného pomeru na dobu 60 dní, ktorý môže byť jednorazovo predĺžený o ďalších 60 dní. "V mimoriadnej situácii sú garantované všetky práva lekára ako zamestnanca vyplývajúce zo Zákonníka práce aj z aktuálnej pracovnej zmluvy," uviedol s tým, že lekár by mal garantované právo na oddych, dovolenku, vzdelávanie, či starostlivosť o dieťa. Takisto by mal garanciu pracovného miesta a miesta výkonu práce. "Nijakým spôsobom sa nebude určovať kam, kde a ako majú vykonávať svoju profesiu," doplnil.



Ide podľa neho o oveľa miernejšie a adresnejšie opatrenie. Podčiarkol, že žiadna mimoriadna situácia zatiaľ nie je vyhlásená. "Je to iba nástroj v prípade, ak by nedošli k dohode, ktorý má vláda v rukách," dodal s tým, že tento nástroj nechce nikdy realizovať.



V stredu popoludní má parlament preberať návrh na prijatie uznesenia k obsahu opozičných mítingov zo 17. novembra, ktorý podali koaliční poslanci. Kritizujú v ňom opozičných lídrov za prejavy šírenia nenávisti či politického extrémizmu. Obsahom uznesenia je aj žiadosť o poskytnutie správy z vyšetrovania atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).