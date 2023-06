Poslanci v závere rokovania ukončili diskusiu o nelegálnej migrácii

Bratislava 15. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v závere štvrtkového rokovania 94. schôdze ukončili diskusiu k nelegálnej migrácii, opatreniach a ochrane našich hraníc. Minister vnútra Ivan Šimko sa poslancom poďakoval za debatu. Zdôraznil, že nelegálni migranti sú do veľkej miery Sýrčania a existujú spoľahlivé postupy, ako ich identifikovať. Na situáciu musíme reagovať podľa neho tak, ako to umožňujú naše zákony.



Exministerka vnútra a nezaradená poslankyňa Denisa Saková ešte skôr v diskusii požiadala o operatívne riešenia. "Nerobíme dostatočné opatrenia na odradenie migrácie na Slovensku," uviedla. Je podľa nej potrebné ihneď zaistiť cudzincov na neoprávnenom pobyte s cieľom preukázania ich totožnosti. Treba podľa nej rokovať s Maďarskom, ktoré odmieta brať utečencov späť. Potrebujeme podľa nej odradzujúci efekt.



Poslankyňa navrhuje cielené kontroly v blízkosti hraníc, a to na dopravných tepnách, v blízkosti priechodov. "Tak ako ich robí Česká republika či Rakúsko vyše dvoch týždňov," uviedla.



V piatok (16. 6.) od 9.00 h majú poslanci rokovať o dvoch vládnych návrhoch v prvom čítaní, ktoré parlament prerokúva v skrátenom legislatívnom konaní. Ide o novelu zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a novelu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Následne by mali pristúpiť k rokovaniu o zákonoch, ktoré parlamentu vrátila prezidentka SR Zuzana Čaputová.