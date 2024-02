Poslanci diskutovali o zmenách vo Fonde na podporu umenia

Bratislava 13. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v závere ôsmeho rokovacieho dňa deviatej schôdze venovali zmenám vo Fonde na podporu umenia (FPU). Novelu zákona predložila skupina koaličných poslancov. Zmena má priniesť posilnenie kontrolnej právomoci štátu vo fonde.



Podpredsedníčka parlamentného výboru pre kultúru a médiá Zora Jaurová (PS) v rozprave skritizovala, že návrhy o verejnoprávnych fondoch vrátane tohto neboli v štandardnom legislatívnom procese. Vyzvala preto predkladateľov, aby ich stiahli z rokovania parlamentu. Aj poslanec Ondrej Dostál (SaS) žiada od opozície, aby informovala o ďalších prípadných zmenách v legislatíve.



Podpredsedníčka Výboru NR SR pre kultúru a médiá Ľubica Laššáková (Hlas-SD) odmietla, že by mali spoločne s ďalšími predkladateľmi bočné úmysly. "Cieľom predkladaného návrhu zákona je zvýšiť počet členov dozornej komisie FPU z pôvodných troch na päť členov. Navrhuje sa, aby dvoch členov dozornej komisie volila a odvolávala rada fondu, podobne ako je to v Audiovizuálnom fonde. (...) Ak my zvyšujeme počet členov z troch na päť, nemyslím, že by to bol bočný postranný úmysel. Pripomínam, ak štát dáva 20 miliónov ročne niekomu, má právo to aj skontrolovať svojím spôsobom," uzavrela.



Stredajší (14. 2.) deň by poslanci mali začať rokovaním o návrhu novely zákona o sociálnom poistení. Parlament o tomto návrhu rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Cieľom novely je predĺženie uplatňovania tzv. odvodovej úľavy pre potravinárov do 30. júna tohto roka.