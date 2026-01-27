Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poslanci venovali schôdzu diskusii k zmenám v rokovacom poriadku

Na snímke poslanci počas 46. schôdze Národnej rady (NR) SR v Bratislave v utorok 27. januára 2026. Foto: TASR - Jakub Kotian

Okrem stanovenia maximálnej dĺžky na rozpravu o bode programu na 37,5 hodiny pre všetky kluby rieši koaličný návrh aj správanie poslancov. Špecifikuje nežiaduce správanie a sprísňuje sankcie.

Bratislava 27. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR venovali prvý deň 46. schôdze diskusii k novele zákona o rokovacom poriadku parlamentu. Do rozpravy ostáva písomne prihlásených ešte vyše 20 rečníkov. Sú medzi nimi najmä opoziční poslanci. Počas dňa vystúpili k novele aj predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) či podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD), ktorý predstavil aktuálny pozmeňujúci návrh. V utorok večer vystúpila Zuzana Števulová (PS). Zmeny v rokovacom poriadku označila za nedomyslené.

Okrem stanovenia maximálnej dĺžky na rozpravu o bode programu na 37,5 hodiny pre všetky kluby rieši koaličný návrh aj správanie poslancov. Špecifikuje nežiaduce správanie a sprísňuje sankcie. Po novom by malo byť zakázané transparenty či plagáty v sále vyhotovovať a používať, nielen ich do nej vnášať. Súčasťou zmien je aj návrh etického kódexu poslanca. Ten okrem iného nariaďuje poslancovi zdržať sa „mediálnych a verejných prejavov, ktoré narúšajú osobnú dôstojnosť poslancov alebo iných osôb a neprimeraným spôsobom znevažujú ich prácu“.

Poslanci budú v rokovaní pokračovať v stredu (28. 1.) od 9.00 h.
