Poslanci venovali utorkové rokovanie diskusii o konsolidačnom balíku

Bratislava 12. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR strávili štvrtý rokovací deň aktuálnej 6. schôdze diskusiou o balíku konsolidačných opatrení. Do rozpravy o návrhu v druhom čítaní sa na začiatku písomne prihlásilo 22 poslancov, na vystúpenie čaká ešte sedem rečníkov. Následne sa môžu ďalší prihlásiť ústne. V diskusii budú pokračovať opäť v stredu (13.12.) ráno.



Balík má v budúcom roku priniesť do rozpočtu viac ako 1,5 miliardy eur. Jeho súčasťou je mimoriadne zdanenie bánk, predĺženie solidárneho príspevku z ropy, zvýšenie spotrebných daní z alkoholu a tabaku, ale aj zníženie príspevku do 2. dôchodkového piliera či zvýšenie zdravotného odvodu.



Po prerokovaní tohto bodu by sa mali poslanci venovať ďalším vládnym návrhom v druhom čítaní, o ktorých rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Ide napríklad o novelu kompetenčného zákona, ktorá hovorí o zriadení nového ministerstva, ale aj o zmene spôsobu výberu šéfa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a ďalších úpravách.