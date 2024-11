Poslanci venovali záver rokovania uzneseniu k daňovej kauze A. Kisku

Bratislava 6. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR venovali záver stredajšieho rokovania diskusii k návrhu uznesenia z dielne koalície, v ktorom sa venuje okolnostiam daňovej kauzy exprezidenta Andreja Kisku. Parlament sa opäť zíde vo štvrtok (7. 11.) ráno.



Návrh uznesenia reaguje na rozhodnutie Krajského súdu v Prešove, ktorý uznal Andreja Kisku za vinného za pokračujúci prečin daňového podvodu. Predkladatelia navrhujú, aby NR SR odsúdila podvodné konanie bývalej hlavy štátu pri volebnej kampani pred prezidentskými voľbami v roku 2014 aj jej vyjadrenia o zastrašovaní sudcov. Kiska podľa ich slov získal prezidentský úrad nečestným spôsobom a poškodil meno najvyššej ústavnej funkcie.



Opozícia hovorí, že účelom uznesenia je poníženie politického protivníka. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič si myslí, že rozsudok pre Kisku je správny, no uznesenie považuje za pomstu. Takýto návrh podľa neho nepatrí do parlamentu, označil to za vybavovanie si osobných účtov niekdajšieho protikandidáta Kisku v prezidentských voľbách a súčasného premiéra Roberta Fica (Smer-SD) voči Kiskovi.



Vo štvrtok by mali poslanci rozhodnúť o zvyšných personálnych nomináciách vrátane voľby členov Rady STVR. Popoludní ich čaká tradičná hodina otázok.