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Poslanci vo štvrtok a piatok nebudú rokovať

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

V utorok bude rokovací deň trvať do 16.00 h.

Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR nebudú vo štvrtok (12. 11.) ani v piatok (13. 11.) rokovať. Dôvodom je stretnutie predstaviteľov parlamentov krajín V4 a V4+. Do lavíc sa poslanci vrátia až v utorok (17. 11.). Pokračovať budú v rokovaní aktuálnej 61. schôdze. Oznámil to predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) v pléne.

V utorok bude rokovací deň trvať do 16.00 h. Hlasovať sa v tento deň nebude. V utorok by mal následne parlament túto schôdzu prerušiť. Potom by sa mala zvolať mimoriadna schôdza. Na nej sa majú riešiť návrhy, ktoré už poslanci posunuli do druhého čítania.

Parlament si odsúhlasil aj ďalšiu zmenu. V stredu nebude tradičné popoludňajšie hlasovanie o 17.00 h.
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