Poslanci vzali na vedomie správy o činnosti SIS a VS

Bratislava 21. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok vzali na vedomie správu o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) za rok 2021 a správu o plnení úloh Vojenského spravodajstva (VS) za rok 2021. Obom správam sa plénum venovalo v utorok dopoludnia v neverejnom režime.



Zo správy Vojenského spravodajstva má okrem iného vyplývať, že počet kybernetických útokov na infraštruktúru Ministerstva obrany (MO) SR sa medzi rokmi 2020 a 2021 zvýšil o tretinu. Uviedol to minister Jaroslav Naď (OĽANO) po prerokovaní správy. Informoval tiež, že vzhľadom na nedávne vyhostenie ruských diplomatov eviduje VS zmenu realizácie záujmových aktivít ruských spravodajských služieb u nás.



Riaditeľ SIS Michal Aláč uviedol, že poslanci sa ho v pléne pýtali najmä na aktuálnu bezpečnostnú situáciu či boj proti terorizmu, ale aj na ostatné kapitoly správy. Deklaroval, že tajná služba naďalej monitoruje činnosť príslušníkov iných spravodajských služieb na Slovensku, ktorá ohrozuje záujmy SR. SIS pritom podľa jeho slov úzko spolupracuje aj so zahraničnými partnermi.