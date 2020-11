Poslanci z Hlasu za šéfa GP nechcú neprokurátora

Bratislava 24. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady SR z mimoparlamentného Hlasu-SD nebudú vo voľbe kandidáta na generálneho prokurátora voliť neprokurátora. Medzi kandidujúcimi prokurátormi nevidia žiadneho, ktorý by vo funkcii predstavoval riziko pre Generálnu prokuratúru SR. Líder strany Peter Pellegrini o tom informoval na utorkovej tlačovej konferencii.



"Strana Hlas zahlasuje za jedného z prokurátorov," uviedol Pellegrini. Odmietol, že by predstavitelia Hlasu rokovali s koaličnou či opozičnou stranou o výbere kandidáta. Na definitívnom mene sa chcú dohodnúť v strane až pred hlasovaním. Uvažujú o dvoch - troch menách.



Medzi navrhnutými prokurátormi Pellegrini nevidí žiadne meno, ktoré by mohlo Generálnej prokuratúre SR ublížiť. Nerozumie vyjadreniu predsedu vlády Igora Matoviča, ktorý povedal, že ak by niektorá koaličná strana zvolila kandidáta na generálneho prokurátora spolu s opozíciou, OĽANO odíde z koalície. Podľa Pellegriniho chce Matovič vlastného generálneho prokurátora aj špeciálneho prokurátora.



Kandidáta na generálneho prokurátora majú poslanci voliť na aktuálnej schôdzi. O funkciu sa uchádza sedem kandidátov, generálneho prokurátora má vymenovať prezidentka Zuzana Čaputová.