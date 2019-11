Poslanci z OĽaNO by mali byť opäť na konci ich kandidačnej listiny

Bratislava 9. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR z hnutia OĽaNO by sa mali o podporu voličov v nadchádzajúcich parlamentných voľbách uchádzať opäť z konca kandidačnej listiny. Líder opozičného hnutia Igor Matovič bude podľa svojich slov určite na poslednom mieste. Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger pre TASR povedal, že s touto dohodou súhlasí a rovnako bude na konci kandidátky.



"Je jednoduché napísať sa dopredu. Keď je niekto vpredu, dostane aj kvantum náhodných krúžkov. Keď ste vzadu, dostanete len to, čo si zaslúžite. V tomto sme iní," skonštatoval Matovič.



Podotkol však, že to nemusí byť vždy výhoda a hnutie tak môže byť aj "zraniteľné". Podľa Matovičových slov mohli aj preto niektorí "prospechári" odísť a hľadať si lepšie miesto na kandidátke inej strany. "Je štandard, že ideme z konca kandidátky, ja idem na tisíc percent," dodal.



"Súhlasím s tým, som s tým vysporiadaný," deklaroval Heger. Vysvetlil, že s touto dohodou išli už do volieb v roku 2016 a dopredu vedeli, ako to bude v ďalšom volebnom období. Rovnako ako Matovič pripustil, že niektoré osobnosti mohli aj pre túto dohodu opustiť hnutie.



Z konca kandidátky by sa mohol o podporu voličov uchádzať aj poslanec Gábor Grendel. "Nemám výhrady voči akémukoľvek rozhodnutiu, ktoré pomôže dosiahnuť čo najlepší volebný výsledok," povedal pre TASR s tým, že prioritou musí byť "výmena garnitúry Mariana K. a nie individuálne ambície poslancov". Na otázku, či teda bude na konci kandidátky, odpovedal, že diskusiu na túto tému ešte neuzavreli.



Politické strany, hnutia a koalície musia podať návrh kandidačnej listiny do parlamentných volieb najneskôr do 1. decembra 2019. Vyplýva to zo zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Deň volieb vyhlásil predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) na 29. februára 2020.