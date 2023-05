Poslanci z Republiky chcú podporu k zverejňovaniu volebných zápisníc

Bratislava 2. mája (TASR) - Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v mimoparlamentnej Republike vyzvali parlament, aby podporil návrh, ktorý hovorí o zverejňovaní volebných zápisníc. Predkladateľ Eduard Kočiš ozrejmil, že do návrhu zakomponovali pripomienky týkajúce sa napríklad časových lehôt.



Kočišov návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva hovorí o tom, že obce by mohli byť povinné zverejňovať zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku na internete. Novela je v druhom čítaní. Účinná by mohla byť od 1. júna. Kočiš ozrejmil, že zápisnice by sa mali uverejňovať do 15 dní od volieb. V obciach, ktoré nemajú web, by sa mali zverejňovať na verejne prístupných tabuliach počas troch mesiacov.



Zverejňovanie by sa nemalo týkať len okrskových a okresných volebných komisií, ale aj miestnych volebných komisií. Poslanec tvrdí, že koaliční poslanci nemali k návrhu "nejaké zvláštne výhrady", preto verí, že novelu parlament schváli.



Zápisnice by podľa návrhu mali byť verejne prístupné komukoľvek. Poslanec v návrhu žiada, aby sa zo zápisníc mohlo dať robiť výpisy, odpisy a fotokópie, napríklad na vyžiadanie pre členov týchto komisií. Šéf Republiky a europoslanec Milan Uhrík tvrdí, že mnohí ľudia sa obávajú manipulovania volieb. Ohradil sa voči názorom, že tento návrh straší ľudí.



Poslanci zároveň avizujú podporu mimoriadnej schôdzi o cenách potravín, ktorú inicioval Smer-SD. Má sa začať o 13.00 h. Zároveň predložili dva návrhy, ktoré majú riešiť situáciu so zdražovaním. Jedným z nich je legalizácia domáceho chovu pre vlastnú spotrebu a druhým zníženie sadzby DPH na základné potraviny a zastropovanie obchodných marží reťazcov na úrovni maximálne 40 percent.