Poslanci za hnutie Slovensko sa ohradzujú voči tvrdeniam Únie Rómov

Jarovnice 18. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za hnutie Slovensko Peter Pollák ml., Lukáš Bužo a europoslanec Peter Pollák st. odmietajú obvinenia Únie Rómov na Slovensku, že pred voľbami oklamali Rómov v súvislosti s 500-eurovým príspevkom za účasť vo voľbách.



"Rómovia volili nás, lebo my sme pre nich urobili vlastne najviac. Žiadna iná politická strana o týchto ľudí nemá záujem tak, ako má naše hnutie Slovensko, ako má platforma Rómov. Odmietame akúkoľvek korupciu a tí, ktorí tvrdia opak, tak na nich budeme podávať trestné oznámenia, pretože to, čo šíria o nás, je klamstvo a výmysel," uviedol v pondelok v Jarovniciach Pollák st. a zdôraznil, že žiadne hlasy si pred voľbami nekupovali.



Bužo tvrdí, že ich nikto nemôže obviňovať z nevyplácania 500 eur. "Podmienka bola vstup do koalície, vstup do vlády," skonštatoval s tým, že sa to verejne komunikovalo. Pollák ml. podotkol, že ak má niekto informácie o niekom, "kto by mal rozdávať nejakú úžeru alebo peniaze", tak mal takýto čin v prvom rade nahlásiť. "Aj neoznámenie takéhoto činu je trestným činom," uviedol.



Občianske združenie Únia Rómov na Slovensku podalo trestné oznámenie na prešovskej krajskej prokuratúre v súvislosti s 500-eurovým príspevkom za účasť vo voľbách. Tvrdí, že obyvatelia rómskych osád sa pre sľuby lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča a poslancov Pollákovcov dostali do problémov. Zároveň vyzvalo Matoviča, aby dodržal sľub voči Rómom, ktorí boli podľa predsedu únie Františka Tanka oklamaní.