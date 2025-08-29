< sekcia Slovensko
Poslanci za KDH navrhujú upraviť definíciu zotavovacích podujatí
Poslanci zároveň navrhujú definovať aj iný typ podujatí pre deti a dorast, ktorý je organizovaným pobytom s menším počtom detí alebo na dobu kratšiu ako päť dní.
Bratislava 29. augusta (TASR) - Opozičné KDH navrhuje nanovo definovať zotavovacie podujatia tak, aby sa predišlo nezrovnalostiam a aby sa mohli organizovať podľa postačujúcich pravidiel, ktoré sa overili v praxi. Poslanci Národnej rady (NR) SR z KDH Peter Stachura a Marián Čaučík preto podali novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Zotavovacím podujatím by bol podľa ich návrhu pobyt až od počtu 30 detí do 16 rokov a na mierne dlhší čas, teda od päť dní a viac.
„Novela zákona nanovo definuje zotavovacie podujatie (ZP) ako organizovaný pobyt najmenej tridsiatich detí a mládeže do 16 rokov veku na čas dlhší ako päť dní, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti,“ priblížili poslanci. Reflektujú tak na potrebu znížiť byrokratickú záťaž pre menšie a kratšie podujatia a rovnako aj pre podujatia, ktoré organizujú dospievajúce osoby s vyššou mierou osobnej zodpovednosti. Zmeny poslanci konzultovali so zástupcami najpočetnejších mládežníckych organizácií a organizátorov táborov.
Poslanci zároveň navrhujú definovať aj iný typ podujatí pre deti a dorast, ktorý je organizovaným pobytom s menším počtom detí alebo na dobu kratšiu ako päť dní.
KDH chce tiež presadiť zmenu, podľa ktorej by zdravotníkom na zotavovacom podujatí mohla byť aj osoba so základným kurzom prvej pomoci. „Vzhľadom na náplň činností zdravotníka na zotavovacom podujatí pokladáme za vysoko neefektívne a nadbytočné vyžadovať trvalú fyzickú prítomnosť zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním,“ napísali poslanci.
Súčasná legislatíva podľa KDH veľmi úzko špecifikuje, čo je zotavovacie podujatie, nedostatočne zohľadňuje počet a vek účastníkov a za zotavovacie podujatie považuje aj krátkodobé aktivity. Momentálne je ZP definované ako organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov na čas dlhší ako štyri dni.
