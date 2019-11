Poslanci za Most-Híd navrhujú kodifikovať posunkový jazyk

Bratislava 16. novembra (TASR) - Poslanci parlamentu za Most-Híd navrhujú, aby sa kodifikoval posunkový jazyk, a tým by sa uznal za samostatný a plnohodnotný jazyk. Zmeny chcú dosiahnuť novelou zákona Národnej rady (NR) SR o posunkovej reči nepočujúcich osôb. Pripomínajú, že v roku 2018 bol slovenský posunkový jazyk zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.



Právnou úpravou by chceli poslanci zakotviť kompetenciu Ministerstva kultúry (MK) SR schváliť kodifikovanú podobu slovenského posunkového jazyka a zverejniť ju na svojom webovom sídle.



"Kodifikáciou slovenského posunkového jazyka by došlo nielen k jeho plnohodnotnému uznaniu ako legitímneho jazyka osôb so sluchovým znevýhodnením, ale aj k jeho posilneniu ako nástroja zabezpečujúceho ich kultúrne, vzdelávacie a iné potreby a zlepšenie kvality ich života," napísali poslanci v dôvodovej správe.



Poslanci sa odvolávajú aj na odborníkov, ktorí podľa nich tvrdia, že slovenský posunkový jazyk nie je len akousi "pomocnou komunikačnou metódou", ale je to plnohodnotný jazyk s vlastnou slovnou zásobou a gramatikou.



Predkladatelia pripomínajú, že v prípade slovenského posunkového jazyka ide o problematiku v prierezovej pôsobnosti viacerých ústredných orgánov štátnej správy, preto v platnej legislatíve chýba úprava, ktorá by jednoznačne označovala subjekt štátnej správy, ktorý by bol oprávnený kodifikovanú podobu slovenského posunkového jazyka schváliť a zverejniť. Dodali, že posunkový jazyk je zaradený medzi nehmotné kultúrne dedičstvo v rámci kultúrneho dedičstva ako celku, ktorého ochrana je na základe kompetenčného zákona v pôsobnosti MK. Preto poslanci navrhli, aby kodifikovanú podobu posunkového jazyka schválilo MK.