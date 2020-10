Poslanci za OĽANO navrhli za kandidáta na šéfa GP R. Remetu

Bratislava 9. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR Igor Hus a Ján Krošlák (obaja OĽANO) navrhli do funkcie generálneho prokurátora Rastislava Remetu. Pôsobí ako prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici. TASR o tom informovala Dáša Macaríková z mediálneho tímu OĽANO.



Remeta podľa hnutia disponuje odbornými vedomosťami. "Viac ako dvadsaťročnými praktickými skúsenosťami na všetkých stupňoch prokuratúry, morálnymi a osobnostnými predpokladmi potrebnými na zvládnutie týchto požiadaviek, ako aj samotný výkon funkcie generálneho prokurátora SR," uviedlo hnutie v stanovisku.



V súvislosti s voľbou generálneho prokurátora SR sa podľa OĽANO očakáva "nevyhnutný a nekompromisný reštart v činnosti prokuratúry". Hovorí najmä o zvýšení aktivity pri plnení jej pôsobnosti a využívaní zákonných prostriedkov, "aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu či zvýšenie otvorenosti a transparentnosti prokuratúry".



Za šéfa prokurátorov majú kandidovať aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta, sudca Najvyššieho súdu SR Juraj Kliment a prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR Jozef Čentéš. Šantu nominoval poslanec NR SR Juraj Gyimesi (OĽANO). Klimenta navrhol Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Čentéša do funkcie navrhli ombudsmanka Mária Patakyová, Rada prokurátorov SR, Slovenská komora exekútorov, ako aj viaceré právnické fakulty.



Návrhy na kandidátov na šéfa GP možno podávať do piatka 16.00 h. Parlament má voliť kandidáta na šéfa prokurátorov na schôdzi, ktorá sa začne 24. novembra. Generálneho prokurátora menuje prezident SR.