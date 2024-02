Poslanci za PS neuspeli s novelou školského zákona

Bratislava 27. februára (TASR) - Poslanci za Progresívne Slovensko neuspeli s úpravami v oblasti predprimárneho vzdelávania, ktoré navrhovali v novele školského zákona. Návrh v utorok odmietla Národná rada (NR) SR.



V novele zákona o výchove a vzdelávaní chceli poslanci nastaviť systém podpory a možnosti kontroly pre samosprávy tak, aby mali komplexný prehľad o počtoch prijatých a neprijatých detí do zariadení predprimárneho vzdelávania patriacich do ich zriaďovateľskej pôsobnosti. A to nielen na základe počtu zamietnutých žiadostí rodičov o prijatie dieťaťa do zariadenia, ale na základe menných zoznamov detí a ich zákonných zástupcov. Zaviesť chceli systém kontroly pri vyplácaní tzv. "predĺženého rodičovského príspevku".