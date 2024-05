Poslanci za SNS navrhujú zvýšiť príspevok na pohreb na 200 eur

Bratislava 25. mája (TASR) - Príspevok na pohreb by sa mohol zvýšiť na 200 eur. Navrhuje to skupina poslancov Národnej rady (NR) SR za SNS. Upozornili, že suma sa nezvyšovala od roku 2007 a v súčasnosti ide približne o 80 eur. Zmeny predkladajú v novele zákona o príspevku na pohreb.



Predkladatelia pripomenuli, že príspevok v aktuálnej výške nepomáha pozostalým pri organizovaní pohrebu. "Zvýšenie príspevku je nevyhnutné na zmiernenie finančného zaťaženia rodín v období straty blízkej osoby," napísali v dôvodovej správe návrhu. Zvýšený príspevok by mal podľa poslancov prispieť k sociálnej spravodlivosti a poskytnúť lepšiu podporu pre ekonomicky zraniteľné skupiny obyvateľstva.



Novela by mohla byť v prípade schválenia účinná od 1. januára 2025.