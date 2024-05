Poslanci začali ďalší týždeň schôdze, odhlasovať majú viacero návrhov

Bratislava 7. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa po víkendovej prestávke vrátili v utorok ráno do lavíc. Rokovanie začali návrhom poslankyne Veroniky Remišovej (OĽANO, Za ľudí, KÚ), ktorá by chcela uznesením odsúdiť "škandalózne správanie predsedu vlády SR Roberta Fica, ktorý mimoriadne nevhodným a agresívnym spôsobom ponížil štátnych úradníkov a zdegradoval úroveň verejnej debaty".



Remišová podala návrh ešte v decembri 2023. Poslankyňa tvrdí, že Fico svojím výrokom na adresu predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a jeho kolegov prekročil všetky červené čiary normálneho správania. Označením úradníkov za teroristov, ktorých by "uškrtil", Fico podľa nej "úplne dehonestoval funkciu predsedu vlády".



Parlament má v utorok v dopoludňajšom hlasovaní rozhodnúť o viacerých návrhoch zákonov. Popoludní majú poslanci na programe tri návrhy z dielne ministerstva zdravotníctva. Ide o novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a novelu zákona o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí.