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Poslanci začali deň, debatujú o návrhu zrušiť trestný čin prikrmovania
Je z dielne koaličných poslancov za SNS, Smer-SD a Hlas-SD. Má sa ním zrušiť trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, ktorý sa nazýva aj trestný čin prikrmovania.
Autor TASR
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Bratislava 27. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odštartovali piatkové rokovanie 66. schôdze. Vrátili sa k debate o vládnej novele Trestného poriadku. Začali s ňou už vo štvrtok (26. 11.), diskutuje sa najmä o pozmeňujúcom návrhu z dielne koaličných poslancov za SNS, Smer-SD a Hlas-SD. Má sa ním zrušiť trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, ktorý sa nazýva aj trestný čin prikrmovania.
Opozícia tento zámer kritizovala a považuje ho za účelový. Obáva sa, že takáto zmena by sa dotkla živých káuz. Naopak, koaličníci hovoria o potrebe zrušenia takéhoto trestného činu. Argumentujú, že to zosúladí pojmy úplatok a nenáležitá výhoda, čo požaduje aj OECD.
Po skončení debaty o tomto návrhu čakajú poslancov ďalšie body. Dostať by sa mohli napríklad k novele Ústavy SR, ktorá má zaviesť možnosť ukončiť volebné obdobie parlamentu aj využitím ľudového hlasovania. V piatok sa nehlasuje, najbližšie hlasovanie o prediskutovaných bodoch bude v utorok (1. 12.).
Opozícia tento zámer kritizovala a považuje ho za účelový. Obáva sa, že takáto zmena by sa dotkla živých káuz. Naopak, koaličníci hovoria o potrebe zrušenia takéhoto trestného činu. Argumentujú, že to zosúladí pojmy úplatok a nenáležitá výhoda, čo požaduje aj OECD.
Po skončení debaty o tomto návrhu čakajú poslancov ďalšie body. Dostať by sa mohli napríklad k novele Ústavy SR, ktorá má zaviesť možnosť ukončiť volebné obdobie parlamentu aj využitím ľudového hlasovania. V piatok sa nehlasuje, najbližšie hlasovanie o prediskutovaných bodoch bude v utorok (1. 12.).