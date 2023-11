Poslanci začali deň diskusiou o novele týkajúcej sa reformy nemocníc

Bratislava 22. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali piaty rokovací deň tretej schôdze diskusiou o novele zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Venujú sa jej v skrátenom legislatívnom konaní.



Návrh hovorí o tom, že optimalizácia siete nemocníc bude zatiaľ pokračovať za plného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých nemocniciach na prechodné obdobie. Zároveň sa má posunúť dátum zavedenia maximálnych čakacích dôb na operácie. Ministerstvo zdravotníctva by do konca roka mohlo vydávať rozhodnutia o podmienenom zaradení nemocníc do siete.



Počas dňa by mali poslanci rozhodnúť aj o tom, či do druhého čítania posunú novelu zákona o 13. dôchodku. Aj o tejto zmene rokuje plénum v skrátenom legislatívnom konaní.