Poslanci začali deň návrhmi z dielne rezortu vnútra

Bratislava 27. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali rokovací deň návrhmi z dielne rezortu vnútra, ktoré predložil minister Roman Mikulec (OĽANO). Novelou zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti by sa mali informačné kancelárie pre obete začleniť do organizačnej štruktúry Ministerstva vnútra (MV) SR. V súčasnosti fungujú v rámci národného projektu financovaného z európskych zdrojov.



Podľa rezortu sa kancelárie využívajú vo významnej miere, počet klientov rastie. Zriadené majú byť v okresnom úrade v sídle kraja. Vyplýva to z návrhu novely zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ktorú v stredu schválila vláda.



Medzi ďalšími bodmi rezortu vnútra je aj návrh, aby sa mohlo voliť poštou zo zahraničia i v prezidentských voľbách. Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva by sa tiež mohla upraviť tak, aby mohlo byť druhé kolo prezidentských volieb v rovnaký deň ako voľby do Európskeho parlamentu.



O 11.00 h čaká poslancov hlasovanie, na ktorom by mali rozhodnúť o desiatke prerokovaných bodoch aktuálneho programu. Uplynulé tri dni totiž plénum nehlasovalo.