Poslanci začali deň návrhom na zrýchlený režim k platom lekárov

Bratislava 30. novembra (TASR) - Poslanci začali druhý rokovací deň 78. schôdze Národnej rady (NR) SR návrhom na skrátené legislatívne konanie k platom lekárov. O 11.00 h by o ňom mali rozhodnúť a následne by mali zvyšovanie platov prerokovať v prvom čítaní.



Ak by plénum prerokovalo novelizáciu do 13.00 h, cez prestávku by k nej zasadli parlamentné výbory. Popoludní od 14.00 h by mohli zákonodarcovia platy prerokovať aj v druhom čítaní.



Okrem toho majú poslanci na programe schôdze návrh štátneho rozpočtu. Vláda ho schválila v polovici októbra. Vyplýva z neho, že deficit verejných financií SR by mal v budúcom roku vzrásť na 6,44 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných takmer 5 percent.



Okrem toho by mali zákonodarcovia prerokovať aj rozpočet Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Sociálnej poisťovne či Exportno-importnej banky SR.