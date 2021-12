Poslanci začali stredajšiu schôdzu neverejným rokovaním

Bratislava 1. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali šiesty deň 51. schôdze neverejným rokovaním. Venovať sa majú správam o plnení úloh Vojenského spravodajstva (VS) a Slovenskej informačnej služby (SIS) za rok 2020.



Po prerokovaní oboch správ by mali schôdzu prerušiť do 14.00 h a následne by sa mali venovať návrhom z dielne envirorezortu a ministerstva zdravotníctva.



Dopoludnia o 11.00 h zákonodarcovia nebudú hlasovať o prerokovaných bodoch. Najbližšie hlasovanie je naplánované na 17.00 h. Večer majú rokovať aj o uznesení NR SR k situácii na vonkajšej hranici Európskej únie s Bieloruskom.