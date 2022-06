Poslanci začali deň neverejným rokovaním, venovať sa majú správam SIS

Bratislava 21. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali piaty rokovací deň 66. schôdze neverejným rokovaním. Venovať sa na ňom majú správe o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) a správe o plnení úloh Vojenského spravodajstva (VS).



Od 14.00 h majú poslanci naplánované body z dielne rezortu spravodlivosti. Sú nimi novela Civilného mimosporového poriadku, novela zákona o výkone väzby a novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám.



Popoludní by sa mali poslanci dostať k zákonu o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý vrátila prezidentka Zuzana Čaputová na opätovné prerokovanie.



Zavedenie tzv. protiinflačného balíčka ráta so zavedením príspevku na voľnočasové aktivity detí, zvýšením daňového bonusu i prídavkov na dieťa. Náklady majú byť kryté nielen zo zvýšených príjmov štátu a rezervy štátneho rozpočtu, ale aj časťou prostriedkov určených pôvodne pre samosprávy.



Prezidentka legislatívu vetovala v častiach týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali byť účinné od januára 2023. Nespĺňajú podľa nej dôvody na skrátené legislatívne konanie. Zároveň upozornila na negatívny dosah, ktorý bude mať legislatíva na ekonomickú stabilitu a fungovanie samospráv.