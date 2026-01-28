Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poslanci pokračujú v debate o úprave rokovacieho poriadku

Na snímke poslanci schôdze Národnej rady (NR) SR v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Za návrhom stoja koaliční poslanci.

Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali druhý rokovací deň 46. schôdze. Pokračujú v debate o úprave rokovacieho poriadku parlamentu a etickom kódexe poslanca. Do rozpravy je prihlásených ešte viac ako 20 rečníkov.

Za návrhom stoja koaliční poslanci. Novela rokovacieho poriadku má priniesť viaceré zmeny. Ide napríklad o stanovenie maximálnej dĺžky na rozpravu o bode programu na 37,5 hodiny či upravenie dĺžky rečníckeho času. Rieši tiež správanie poslancov. Špecifikuje nežiaduce správanie, sprísňuje sankcie a zakazuje vyhotovovať a používať transparenty či plagáty v sále.

Súčasťou zmien je aj návrh etického kódexu poslanca. Ten okrem iného nariaďuje poslancovi zdržať sa „mediálnych a verejných prejavov, ktoré narúšajú osobnú dôstojnosť poslancov alebo iných osôb a neprimeraným spôsobom znevažujú ich prácu“.
