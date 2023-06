Poslanci začali deň správou I. Šimka o stave nelegálnej migrácie

Bratislava 15. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali tretí rokovací deň 94. schôdze správou ministra vnútra Ivana Šimka o stave nelegálnej migrácie, počte nelegálnych migrantov a opatreniach na predchádzanie tomuto javu. K predloženiu správy ho zaviazali poslanci na návrh Milana Mazureka (nezaradený).



Predpoludním o 11.00 h by mali poslanci hlasovať aj o programovom vyhlásení vlády a vyslovení dôvery kabinetu Ľudovíta Ódora. Okrem toho by malo plénum rozhodnúť aj o legislatívnych návrhoch, ktoré vrátila na opätovné prerokovanie prezidentka Zuzana Čaputová. Vyjadriť by sa mali aj k balíku prerokovaných návrhov, o ktorých nerozhodli na májovom rokovaní.



Popoludní o 14.00 h čaká poslancov aj tradičná Hodina otázok.