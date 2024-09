VIDEO: Poslanci začali mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu M. Šimečku

Šimečka: Koalícia sa namiesto riešenia problémov venuje osobnej pomste



Na snímke vľavo podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR) Michal Šimečka (PS) reční počas mimoriadneho zasadnutia parlamentu o jeho odvolaní vo štvrtok 12. septembra 2024 v Bratislave. Vpravo podpredseda NRSR Tibor Gašpar (Smer-SD). Foto: TASR - Pavel Neubauer

Gašpar: Šimečka nemôže vykonávať funkciu podpredsedu NRSR nezávisle a zodpovedne



Na snímke podpredsedaa Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) reční počas mimoriadneho zasadnutia Národnej rady SR o odvolaní podpredsedu NRSR Michala Šimečku (PS) 12. septembra 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 12. septembra (TASR) - V pléne Národnej rady (NR) SR sa vo štvrtok ráno začala mimoriadna schôdza k návrhu na odvolanie Michala Šimečku (PS) z postu podpredsedu parlamentu. Iniciovali ju koaliční poslanci za Smer-SD a SNS.O návrhu bude parlament rokovať až do úplného skončenia diskusie, teda v prípade potreby aj po 19.00 h. Hlasovať o návrhu bude na najbližšom hlasovaní aktuálnej riadnej 19. schôdze NR SR.Návrh na odvolanie Šimečku podali 5. septembra poslanci za koaličný Smer-SD a SNS. Odvolať ho chcú pre podozrenia z čerpania štátnych dotácií osobami, ktoré sú mu blízke, i podozrenia z manipulácie pri prideľovaní dotácií. Vyčítali mu tiež organizáciu protestov proti vedeniu rezortov kultúry a spravodlivosti, v ktorých podľa nich Šimečkova rodina stráca finančné zázemie.Šimečka vníma návrh na jeho odvolanie ako pomstu za dobrú opozičnú prácu. Kritiku odmietol. Tvrdí, že na jeho odvolanie tlačí premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý útokmi na neho a jeho rodinu odvádza pozornosť od skutočných problémov Slovenska. Upozornil, že všetky nadácie a občianske združenia, ktoré Fico a koalícia spomínajú, čerpali dotácie dávno predtým, ako vstúpil do politiky.Koalícia sa namiesto riešenia problémov venuje iba osobnej pomste. Skonštatoval to Michal Šimečka (PS) v pléne Národnej rady (NR) SR počas mimoriadnej schôdze, na ktorej čelí odvolávaniu z postu podpredsedu parlamentu. Dôvody, pre ktoré ho chcú koaliční poslanci odvolávať, odmietol.," poznamenal.Za iniciátora jeho odvolávania označil premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Šimečka zopakoval, že na mimoriadnej schôdzi chcú opoziční poslanci poukázať na aktuálne problémy. On sám hovoril o rozpadávaní štátu. "," podotkol. Poukázal na to, že takmer milión ľudí v SR je ohrozených chudobou. "," dodal.Podpredseda NR SR Šimečka opakovane odmietol dôvody pre jeho odvolanie. Odsúdil útoky na jeho rodinu v súvislosti s čerpaním dotácií. Ich prácu vyzdvihol. Poukázal na to, že všetky spomínané nadácie či občianske združenia čerpali dotácie dávno predtým, ako vstúpil do politiky. "," skonštatoval. Namietal aj tvrdenia o podozrení z manipulácie pri prideľovaní dotácií. "," odkázal koalícii.Zároveň sa označil za vždy férového podpredsedu parlamentu. "," podotkol. Deklaroval, že v politickej opozičnej práci bude pokračovať bez ohľadu na výsledok jeho odvolávania. Má podľa vlastných slov ambíciu poraziť v ďalších parlamentných voľbách Smer-SD. "," uzavrel.Michal Šimečka nemôže vzhľadom na podozrenia a zistenia vykonávať funkciu podpredsedu Národnej rady (NR) SR zodpovedne, nezávisle, nestranne a v súlade s najvyššími etickými a právnymi štandardmi. Uviedol to poslanec Tibor Gašpar (Smer-SD), ktorý predstavil odôvodnenie návrhu na odvolanie Šimečku v pléne NR SR.," priblížili koaliční poslanci v návrhu.Gašpar poukázal na prijímanie štátnych dotácii blízkymi osobami Šimečku v rokoch 2020 až 2024. Dotáciu vo výške 676.077 eur dostala podľa poslanca Nadácia Milana Šimečku. V správnej rade nadácie pôsobí Šimečkov strýko Peter Šimečka. Gašpar pokračoval, že v občianskom združení (OZ) Projekt Fórum, kde je jediným štatutárnym orgánom Marta Šimečková, získalo prostredníctvom štátnych dotácií 314.917 eur. Šimečkova partnerka Soňa Ferienčíková je zase jediným štatutárnym orgánom OZ BOD.Y. Združenie získalo cez štátne dotácie 190.007 eur, tvrdí koaličný poslanec.," skonštatovali koaliční poslanci v návrhu na odvolanie.Pre podozrenia z nezákonného postupu a ovplyvňovania procesu prideľovania štátnych dotácií vykonalo ministerstvo spravodlivosti audit prideľovania dotácií mimovládnym organizáciám. Zo zverejnených čiastkových informácií je podľa koaličných poslancov zrejmé, že poskytovanie dotácií bolo nastavené netransparentne a do procesov posudzovania bolo subjektívne zasahované.Gašpar vo svojom vystúpení poukázal aj na opozičné protesty. Tvrdí, že Šimečka zneužil právo občanov zhromažďovať sa na ochranu financovania svojej rodiny. Protestujúcich podľa neho zámerne neinformoval, že z ministerstva spravodlivosti a kultúry jeho rodina získala viac ako milión eur.Šimečkovi zároveň vyčítajú aj jeho vyjadrenia na protestoch. "," uviedli poslanci v návrhu. Rozhodnutie o odvolaní Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu by bolo podľa nich silným signálom, že parlament je odhodlaný dodržiavať najvyššie etické normy a princípy právneho štátu.