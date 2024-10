Poslanci začali piatkové rokovanie návrhom na odvolanie ministra Suska

Bratislava 25. októbra (TASR) - V Národnej rade (NR) SR sa v piatok začala diskusia k odvolávaniu Borisa Suska (Smer-SD) z postu ministra spravodlivosti. Písomne sa do nej prihlásilo osem rečníkov, z toho traja za klub. Ešte pred nimi požiadal o vystúpenie minister. Návrh v pléne predložila poslankyňa Mária Kolíková (SaS).



Podľa rokovacieho poriadku môže písomne prihlásený poslanec rečniť maximálne 20 minút, ak je prihlásený za klub, tak polhodiny. Zákonodarcovia môžu na jednotlivých rečníkov reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať najviac dve minúty.



Po vystúpeniach písomne prihlásených poslancov bude množné sa prihlásiť do diskusie ešte ústne. Hocikedy môžu požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda NR SR.



Opozícia chce odvolať Suska okrem iného pre jeho rozhodnutie podať dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a prerušiť jeho výkon trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní. Suska kritizujú aj za presadenie trestných kódexov. Šéf rezortu spravodlivosti si za svojimi krokmi stojí. V prípade Kováčika konal, ako tvrdí, podľa štandardných inštitútov právneho systému.



Odvolávať chcú aj Šimkovičovú



Na piatok je naplánované aj rokovanie o návrhu na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Šimkovičovej vyčítajú opoziční poslanci personálne zmeny v Slovenskom národnom divadle a Slovenskej národnej galérii. Opozícia tvrdí, že Šimkovičová rozkladá verejnoprávne médiá, verejnoprávne fondy, ohrozuje rekonštrukcie pamiatok či erbové kultúrne inštitúcie. Ministerka deklaruje, že na svoje kroky má právo a koná zákonne.



Dvojicu ministrov mal odvolávať parlament ešte v auguste, vtedy nebol uznášaniaschopný. Na septembrovej schôdzi sa návrhy nestihli prebrať.



Parlament má v piatok rokovať do 16.00 h, no hlasovať o prerokovaných bodoch sa nebude. Pokiaľ sa nepodarí prebrať oba návrhy v piatok, NR SR má zasadať aj v pondelok (28. 10.).