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Poslanci začali riadne rokovanie novelou týkajúcou sa tzv. kajúcnikov
O 11.00 h čaká poslancov hlasovanie o prerokovaných návrhoch, o 17.00 h sa hlasovať nebude.
Autor TASR
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Bratislava 11. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali krátko po 9.00 h dvanásty rokovací deň riadnej 52. schôdze. Pokračujú v debate o novele Trestného poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti. V parlamente je v prvom čítaní. Mení systém benefitov pre spolupracujúce osoby, tzv. kajúcnikov.
„Navrhuje sa upustiť od doterajšej úpravy poskytovania benefitov prípravného konania spolupracujúcim osobám v podobe odloženia vznesenia obvinenia, prerušenia trestného stíhania a podmienečného zastavenia trestného stíhania. Návrh zákona predpokladá - po vzore českej právnej úpravy - benefity v podobe mimoriadneho zníženia trestu, prípadne upustenia od potrestania spolupracujúcej osoby, a teda vždy až v súdnej fáze trestného konania po podaní obžaloby alebo návrhu dohody o vine a treste,“ ozrejmil rezort.
Parlament bude následne preberať ďalšie body. O 11.00 h čaká poslancov hlasovanie o prerokovaných návrhoch, o 17.00 h sa hlasovať nebude. Popoludní bude tradičná hodina otázok.
„Navrhuje sa upustiť od doterajšej úpravy poskytovania benefitov prípravného konania spolupracujúcim osobám v podobe odloženia vznesenia obvinenia, prerušenia trestného stíhania a podmienečného zastavenia trestného stíhania. Návrh zákona predpokladá - po vzore českej právnej úpravy - benefity v podobe mimoriadneho zníženia trestu, prípadne upustenia od potrestania spolupracujúcej osoby, a teda vždy až v súdnej fáze trestného konania po podaní obžaloby alebo návrhu dohody o vine a treste,“ ozrejmil rezort.
Parlament bude následne preberať ďalšie body. O 11.00 h čaká poslancov hlasovanie o prerokovaných návrhoch, o 17.00 h sa hlasovať nebude. Popoludní bude tradičná hodina otázok.