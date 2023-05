Poslanci začali rokovanie diskusiou o ústavnom práve na hotovosť

Bratislava 25. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali 15. deň aktuálnej schôdze diskusiou o návrhu na zakotvenie práva na používanie hotovosti do ústavy. Štvrtok má byť posledným rokovacím dňom 90. schôdze parlamentu.



Právo vykonať platbu za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti má byť súčasťou Ústavy SR, navrhuje skupina poslancov hnutia Sme rodina. Tomuto právu bude zodpovedať ústavné zaručenie vydávania hotovosti ako zákonného platidla. Zákon následne stanoví podmienky a obmedzenia uvedeného práva.



Občan má podľa predkladateľov právo na to, aby sa sám rozhodol, či chce platiť v hotovosti. Deklarovali, že v poslednej dobe sú svedkami rôznych iniciatívnych krokov vedúcich k postupnému obmedzeniu tohto práva. "I z uvedeného dôvodu je zavedenie práva na hotovosť do ústavy jedným zo spôsobov, ako riešiť v prospech spoločnosti akékoľvek pokusy o striktné obmedzenie a konečnú likvidáciu práva platiť v hotovosti, vrátane súvisiaceho práva na súkromie," vysvetlili v dôvodovej správe.



Hlasovať o všetkých prerokovaných návrhoch majú poslanci vo štvrtok o 17.00 h, čím sa má skončiť 90. schôdza NR SR, ktorá trvá už štvrtý týždeň. Na hlasovaní čakajú poslancov desiatky bodov, keďže naposledy hlasovali v utorok (23. 5.) dopoludnia.