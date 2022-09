Poslanci začali rokovanie k opätovnému pokusu o odvolanie R. Mikulca

Bratislava 13. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa po prázdninovej prestávke vrátili v utorok popoludní do lavíc. Zišli sa na mimoriadnej schôdzi, na ktorej chce opozícia odvolávať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Po prerokovaní návrhu by mala nasledovať riadna 72. schôdza. Opozícia sa pokúša odvolať Mikulca už niekoľkýkrát.



Odvolávanie Mikulca v parlamente inicioval opozičný Smer-SD. Predseda strany Robert Fico už koncom augusta hovoril o podozreniach z rodinkárstva a údajného zasahovania ministra do vyšetrovaní Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Hovorí o politicky motivovaných vyšetrovaniach voči nemu a ďalším osobám.



Poslanec za Sme rodina Patrick Linhart už avizoval, že plánuje hlasovať za odvolanie Mikulca.



Na nasledujúcej riadnej schôdzi by sa mali poslanci zaoberať viacerými návrhmi, program má takmer 140 bodov. Očakávajú sa tiež zmeny v zložení parlamentu po návrate ministrov SaS, ktorí podali demisiu. Vláda Eduarda Hegera (OĽANO) bude fungovať ako menšinová, teda bez väčšinovej podpory v parlamente. To, či bude NR SR funkčná a či budú vláde prechádzať zákony sa uvidí práve na aktuálne zvolaných schôdzach.

Smer-SD chce, aby sa v parlamente najskôr rokovalo o skrátení volebného obdobia.



Koalícia podľa Fica nastavila nebezpečné parametre, upozornil na dôsledky

Koalícia nastavila nebezpečné parametre do budúcna. Vyhlásil to predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico v úvode mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR, na ktorej opätovne čelí pokusu o odvolanie minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Poukázal pritom na podozrenia z manipulácie viacerých káuz či z korupcie.



"Nastavili ste parametre, ktoré sú mimoriadne nebezpečné," adresoval Fico koalícii a upozornil na dôsledky do budúcna. Pýta sa, čo budú členovia terajšej koalície robiť po príchode novej vlády, ak napríklad bude brat ministra vnútra dostávať jednu zákazku za druhou a bude profitovať na tom, že jeho brat je ministrom vnútra.



Podľa Ficových slov sa za Mikulca hanbia aj koaliční poslanci, no nemôžu hlasovať za jeho odvolanie. Podotkol, že minister vnútra zbytočne traumatizuje parlament i spoločnosť. Mikulcovi vyčíta podozrenia z korupcie či z netransparentných nákupov. Tvrdí tiež, že minister vedel o manipulácii s vyšetrovaním káuz. Verí, že príslušné orgány riadne prešetria mieru zodpovednosti kompetentných osôb v uplynulých rokoch tejto vlády.



Smer-SD chce, aby sa v parlamente najskôr rokovalo o skrátení volebného obdobia

Opozičná strana Smer-SD chce, aby sa v parlamente najskôr rokovalo o návrhu ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia. Bude žiadať, aby sa zaradil ako prvý bod riadnej schôdze Národnej rady (NR) SR. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu strany Roberta Fica na utorkovej tlačovej konferencii.



"Na základe tejto novelizácie by sme vedeli zabezpečiť, že predčasné voľby by sa dali dosiahnuť aj referendom, aj ústavným zákonom. Je to pre nás neprekročiteľná podmienka. Od toho, ako sa k tomu postavia predstavitelia ruín vládnej koalície, sa bude odvíjať náš záujem podporovať čokoľvek v NR SR," skonštatoval.



Fico opakovane skritizoval prezidentku Zuzanu Čaputovú za jej postup v súvislosti s referendom o predčasných voľbách. Vyčíta jej, že sa s otázkou o bezodkladnej demisii vlády obrátila na Ústavný súd. "Nechápem, prečo prezidentka nemohla vyhlásiť referendum hneď teraz, niekedy možno začiatkom novembra," podotkol. Hlava štátu si podľa neho neplní svoje ústavne povinnosti a presadzuje cudzie záujmy.



Opätovne skritizoval i ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), ktorého odvolávanie inicioval Smer-SD. Pomerne skoro bude podľa neho schôdza aj o odvolaní šéfa hnutia OĽANO Igora Matoviča z postu ministra financií. "My nemáme problém po Mikulcovi a ďalších veciach, ktoré sa dejú v parlamente, dať k dispozícii všetky podpisy poslancov Smeru na odvolanie Matoviča," dodal.



Prezidentka vypíše referendum týkajúce sa predčasných volieb minimálne s jednou otázkou, oznámila to v pondelok (12. 9.). Určite v ňom bude otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR referendom alebo rozhodnutím parlamentu. V prípade otázky týkajúcej sa požiadavky na podanie demisie vlády sa obráti na Ústavný Súd SR, pretože ju považuje za spornú.



Predstavitelia Smeru-SD odovzdali koncom augusta v Prezidentskom paláci 406.039 podpisov za vyhlásenie referenda o páde vlády a zmene Ústavy SR. Parlamentná aj mimoparlamentná opozícia by chcela cez referendum dosiahnuť predčasné voľby.