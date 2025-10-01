< sekcia Slovensko
Poslanci začali rokovanie návrhom na zákaz energetických nápojov deťom
Návrh chcú presadiť novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia poslanci z KDH a z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali v stredu ráno 15. rokovací deň na 39. schôdzi. V úvode prepadlo viacero bodov programu, keďže v pléne neboli predkladatelia zákonov. Parlament napokon začal rokovanie prebratím opozičného návrhu zakázať predaj energetických nápojov deťom mladším ako 15 rokov.
Návrh chcú presadiť novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia poslanci z KDH a z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. V novele navrhli zákaz predaja či ponúkania v rámci ochutnávok nápojov s obsahom kofeínu, taurínu alebo draslíka nad vymedzený limit osobám mladším ako 15 rokov. Pripomenuli, že zákaz predaja energetických nápojov platí vo viacerých európskych krajinách.
