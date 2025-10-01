Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 1. október 2025Meniny má Arnold
< sekcia Slovensko

Poslanci začali rokovanie návrhom na zákaz energetických nápojov deťom

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Návrh chcú presadiť novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia poslanci z KDH a z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 1. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali v stredu ráno 15. rokovací deň na 39. schôdzi. V úvode prepadlo viacero bodov programu, keďže v pléne neboli predkladatelia zákonov. Parlament napokon začal rokovanie prebratím opozičného návrhu zakázať predaj energetických nápojov deťom mladším ako 15 rokov.

Návrh chcú presadiť novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia poslanci z KDH a z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. V novele navrhli zákaz predaja či ponúkania v rámci ochutnávok nápojov s obsahom kofeínu, taurínu alebo draslíka nad vymedzený limit osobám mladším ako 15 rokov. Pripomenuli, že zákaz predaja energetických nápojov platí vo viacerých európskych krajinách.
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite

TASR spúšťa 30-dielny televízny seriál o spisovnom jazyku

PRÍPAD EXPLÓZIE V MALINOVE: Polícia žiada o pomoc