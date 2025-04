Poslanci začali rokovanie návrhom o podpore prioritných okresov

Bratislava 3. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali štvrtkové rokovanie termínovaným bodom, a to vládnym návrhom zákona o podpore prioritných okresov, ktorého predkladateľom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.



Zákon zavádza a definuje prioritné okresy, keďže súčasná definícia najmenej rozvinutých okresov nie je podľa predkladateľa návrhu dostačujúca. Návrh zákona zároveň stanovuje, že postavenie regiónov by sa malo hodnotiť na základe ukazovateľa regionálneho rozvoja.



Na hlasovaní o 11.00 by mali poslanci okrem iného rozhodnúť, či do druhého čítania posunú novelu leteckého zákona, ktorou Ministerstvo dopravy SR získa možnosť obmedziť alebo zakázať vykonávanie civilných letov v určenej časti vzdušného priestoru SR aj z dôvodu zabránenia šíreniu nákazlivých chorôb zvierat.



Zákonodarcov čaká o 14.00 aj hodina otázok na členov vlády. Zároveň sú na poobedie termínované ďalšie návrhy zákonov predložené rezortom dopravy.