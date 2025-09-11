< sekcia Slovensko
Poslanci začali rokovanie novelou vodného zákona, vystúpil aj šéf NKÚ
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali štvrtkové rokovanie návrhmi z dielne envirorezortu. Debatujú o novele zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorou sa mení aj zákon o vodách. Štát by po novom mal mať predkupné právo na obchodné podiely či akcie vlastníkov verejných vodovodov alebo kanalizácií. V pléne vystúpil aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy.
Andrassy sa poďakoval vláde za prípravu novely na základe správy NKÚ. Uznal, že novela nie je dokonalá a nerieši všetky problémy, ktoré sú vo vodnom segmente. Považuje ju však za jednu z najdôležitejších na tejto schôdzi, pretože sa dotýka každého obyvateľa i regiónu.
Pripomenul, že správa vodovodov prešla pred rokmi na obce, čo pritiahlo finančné záujmové skupiny, ktoré zistili, že na vode sa dá dobre zarábať. Odkanalizovanie aglomerácií s viac ako 2000 obyvateľmi je podľa Andrassyho záväzkom voči EÚ, no nedarí sa ho napĺňať, pretože existuje modernizačný investičný dlh. „Dnes je každému jasné, že žiadna vodárenská spoločnosť ani žiadna samospráva sa s týmto modernizačným investičným dlhom nevie vysporiadať, preto musí samosprávam podať pomocnú ruku štát,“ skonštatoval.
Popoludní čaká poslancov aj tradičná štvrtková hodina otázok. Po nej sú na programe návrhy z dielne rezortu dopravy, napríklad novela zákona o elektronických komunikáciách či novela zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave.
