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Poslanci začali rokovanie novelou zákona o prokuratúre
Parlament bude v piatok zasadať do 16.00 h. Hlasovať sa tradične nebude.
Autor TASR
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Bratislava 20. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali piatkové rokovanie 61. schôdze novelou zákona o prokuratúre. Je z dielne opozičného hnutia PS. To ňou chce rozšíriť okruh osôb, ktoré nemôžu byť vymenované za generálneho prokurátora SR.
„Cieľom predkladaného návrhu je rozšíriť okruh osôb, ktoré nemôžu byť vymenované za generálneho prokurátora SR o osoby, ktoré boli posledné dva roky pred vymenovaním poradcami členov vlády SR, napríklad boli poradcami alebo poradkyňami predsedu vlády SR v rámci Zboru poradcov Úradu vlády SR alebo členmi zboru poradcov iných členov vlády. Druhým cieľom predkladaného návrhu zákona je spresniť a rozšíriť podmienky, týkajúce sa morálnych predpokladov osôb, ktoré môžu byť vymenované za generálneho prokurátora SR,“ ozrejmili predkladatelia.
Parlament bude v piatok zasadať do 16.00 h. Hlasovať sa tradične nebude. Najbližšie hlasovanie čaká poslancov v utorok (24. 11.).
„Cieľom predkladaného návrhu je rozšíriť okruh osôb, ktoré nemôžu byť vymenované za generálneho prokurátora SR o osoby, ktoré boli posledné dva roky pred vymenovaním poradcami členov vlády SR, napríklad boli poradcami alebo poradkyňami predsedu vlády SR v rámci Zboru poradcov Úradu vlády SR alebo členmi zboru poradcov iných členov vlády. Druhým cieľom predkladaného návrhu zákona je spresniť a rozšíriť podmienky, týkajúce sa morálnych predpokladov osôb, ktoré môžu byť vymenované za generálneho prokurátora SR,“ ozrejmili predkladatelia.
Parlament bude v piatok zasadať do 16.00 h. Hlasovať sa tradične nebude. Najbližšie hlasovanie čaká poslancov v utorok (24. 11.).