Poslanci začali rokovanie novelou zákona o SIS z dielne PS
PS chce novelou upraviť proces výberu menovania riaditeľa tajnej služby aj sprecizovať rozsah kontrolných nástrojov výboru NR SR pre kontrolu činnosti SIS.
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali stredajšie rokovanie 49. parlamentnej schôdze. V úvode sa venujú novele zákona o Slovenskej informačnej službe (SIS) z dielne opozičného PS.
PS chce novelou upraviť proces výberu menovania riaditeľa tajnej služby aj sprecizovať rozsah kontrolných nástrojov výboru NR SR pre kontrolu činnosti SIS.
Poslanci by mali následne rokovať o ďalších neprediskutovaných návrhoch. Čaká ich aj hlasovanie o prebratých bodoch.
