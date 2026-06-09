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Poslanci začali rokovanie novelou,ktorá rieši i opaľovanie v soláriách

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Novela má okrem iného priniesť zmeny pravidiel pre opaľovanie v soláriu. To má byť dostupné už len pre dospelých.

Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odštartovali krátko po 9.00 h desiaty rokovací deň 52. schôdze. Začali ho debatou k novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Tá je v parlamente v druhom čítaní, stojí za ňou ministerstvo zdravotníctva.

Novela má okrem iného priniesť zmeny pravidiel pre opaľovanie v soláriu. To má byť dostupné už len pre dospelých. Prevádzkovatelia by po novom nemali môcť poskytovať služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov.

K novele podala pozmeňujúci návrh koaličná SNS. Tá žiada vypustiť body z novely, ktoré by podľa nej mohli ohroziť prácu kozmetičiek.

Poslanci by mali následne pokračovať v rokovaní o ďalších návrhoch. Čaká ich aj hlasovanie o prediskutovaných bodoch. Popoludní sa pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tibora Gašpara (Smer-SD) z postu podpredsedu parlamentu.
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