Poslanci začali rokovanie, pokračujú v debate o zmrazení platov
Parlament by následne mal prejsť k ďalším neprediskutovaným bodom.
Autor TASR
Bratislava 30. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odštartovali 12. deň 49. parlamentnej schôdze. Pokračujú v debate o zmrazení platov poslancov aj zrušení tzv. doživotnej renty pre predsedu vlády SR a šéfa parlamentu. Ide o dva návrhy z dielne opozičného Hnutia Slovensko a rokuje sa o nich v tzv. zlúčenej rozprave.
Parlament by následne mal prejsť k ďalším neprediskutovaným bodom. Poslancov okrem toho čaká o 14.00 h hodina otázok, po ktorej by mali schôdzu prerušiť až do ďalšieho týždňa. Vo štvrtok hlasovanie nebude, najbližšie má byť v utorok (5. 5.).
