Poslanci začali deň rokovaním o skrátených legislatívnych konaniach

Bratislava 25. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali 7. rokovací deň 12. schôdze rokovaním o skrátenom legislatívnom konaní niekoľkých vládnych návrhov zákona. Následne by sa o nich mala podľa programu začať diskusia.



Konkrétne ide o návrh na skrátené legislatívne konanie k novele zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. Taktiež aj k novele zákona o ochrane prírody a krajiny a návrh na skrátené konanie k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.



Novela zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve hovorí o tom, že na preklenutie obdobia do vyplatenia priamej podpory bude môcť Ministerstvo financií (MF) SR poskytnúť poľnohospodárovi pomoc vo forme návratnej finančnej výpomoci za zvýhodnených podmienok. Poskytnúť sa má prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB).



Novela zákona o ochrane prírody a krajiny hovorí o tom, že pre výskyt medveďa hnedého by sa mohla vyhlasovať mimoriadna situácia ako pri zemetrasení či teroristickom útoku. Po jej vyhlásení by malo byť zakázané vytvárať vnadiská, ktoré by mohli prilákať veľké šelmy. Zároveň by samospráva mala byť povinná odstrániť už existujúce vnadiská na území s vyhlásenou mimoriadnou situáciou.



Popoludní čaká poslancov tradičná hodina otázok. Po nej by mali prebrať niekoľko výročných správ, medzi nimi aj správu o činnosti verejného ochrancu práv či výročnú správu Národného preventívneho mechanizmu.