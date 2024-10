SLEDUJEME: Poslanci rokujú o odvolaní ministerky kultúry Šimkovičovej

Opozícia: Ministerka M. Šimkovičová by mala byť odvolaná, škodí kultúre



Na archívnej snímke Zora Jaurová (Progresívne Slovensko). Foto: TASR Jakub Kotian

Danko: Koalícia aj SNS stoja za ministerkou kultúry



Na snímke podpredseda parlamentu Andrej Danko. Foto: TASR - Pavol Zachar

Šimkovičová: Odôvodnenie na moje odvolanie zahŕňa zavádzajúce konštatovania



Na snímke Martina Šimkovičová. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Rozprava k odvolávaniu ministerky kultúry M. Šimkovičovej



Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 28. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v pondelok na schôdzi parlamentu rokujú o odvolávaní Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) z postu ministerky kultúry SR. Návrh v pléne predložila poslankyňa Zora Jaurová (PS).Opozícia Šimkovičovej vyčíta personálne zmeny v Slovenskom národnom divadle a Slovenskej národnej galérii. Tvrdí, že ministerka rozkladá verejnoprávne médiá, verejnoprávne fondy, ohrozuje rekonštrukcie pamiatok či erbové kultúrne inštitúcie. Šimkovičová deklaruje, že na svoje kroky má právo a koná zákonne.Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) podľa opozície škodí kultúre a mala by byť odvolaná. Predstavitelia opozície to vyhlásili na pondelkových tlačových konferenciách počas rokovania Národnej rady (NR) SR k ministerkinmu odvolaniu.," apelovala poslankyňa NR SR Zora Jaurová (PS), ktorá návrh na odvolanie v pléne odôvodnila.Poslankyňa parlamentu Dana Kleinert (PS) si myslí, že Šimkovičová koná v rozpore s programovým vyhlásením vlády (PVV), napríklad v prípade ochrany pamiatok, ktorú vláda v PVV deklarovala. "Vo výsledku máme absolútne ochromenú dotačnú výzvu Obnovme si svoj dom. Ešte nikdy sa nestalo, že by sa nestihli dotácie sprocesovať v príslušnom roku," uviedla Kleinert. Proti PVV podľa nej ide aj zmena bývalého Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) na Slovenskú televíziu a rozhlas. Ozrejmila, že vláda sľubovala rozdelenie inštitúcie.Opozícia podľa Jaurovej predložila návrh, aby o odvolaní Šimkovičovej poslanci hlasovali v tajnom hlasovaní. Týmto krokom by opozícia chcela koaličným poslancom umožniť, aby za odvolanie ministerky hlasovali aj oni. Tajný spôsob hlasovania by si však plénum muselo najskôr schváliť. Viacerí koaliční poslanci si podľa nej uvedomujú, že Šimkovičová slovenskej kultúre škodí.Poslanec NR SR Michal Šipoš (Slovensko, Za ľudí, KÚ) na tlačovej konferencii vymenoval viac ako desať rozhodnutí ministerky Šimkovičovej. Za problém považuje napríklad podľa neho nevysvetlené zahraničné cesty, personálne zmeny v inštitúciách či zrušenie RTVS. Myslí si, že za každý z týchto bodov by mala ministerka odstúpiť. "," vyhlásil.Šipoš pripomenul, že rokovanie o odvolaní ministerky Šimkovičovej sa už v parlamente malo dávno odohrať. Zdôraznil, že jeho poslanecký klub bude za odvolanie hlasovať. Dúfa, že sa k opozícii pridajú aj poslanci Hlasu-SD.Spolupracovník SaS pre oblasť kultúry René Parák vyhlásil, že pôsobenie Šimkovičovej a Lukáša Machalu v rezorte kultúry je tým najhorším, čo sa slovenskej kultúre za 35 rokov stalo.Šimkovičová podľa neho počas svojho vystúpenia v pléne NR SR ukázala, že nevie, čo je to Fond na podporu umenia ani čo sú investičné náklady alebo kapitálové výdavky.Koalícia aj SNS stoja za ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nominantka SNS). Jej odvolávanie je zo strany opozície zbytočné, únavné a návrh nemá žiadnu cenu. V pléne Národnej rady (NR) SR to povedal podpredseda parlamentu a šéf národniarov Andrej Danko s tým, že Šimkovičová odvolaná nebude.," odkázal Danko Šimkovičovej. Je zástancom toho, aby ministri za SNS neboli len údržbári.Odvolávanie šéfky rezortu kultúry považuje Danko za zabíjanie času a PR opozície. "," podotkol. Kultúra bola podľa Danka pod vplyvom rôznych záujmových skupín.Návrh na vyslovenie nedôvery Šimkovičovej je veľká hanba predkladateľov z opozície, skonštatovala poslankyňa Dagmar Kramplová (SNS). "," podotkla.Šimkovičová je strategickou súčasťou SNS a Danko si preto nevie predstaviť, že by ju ostatní koaliční poslanci pri odvolávaní nepodržali. Šéf SNS si je tiež istý dostatočným počtom poslancov pri hlasovaní o jej odvolávaní. Tvrdí, že pokiaľ je koalícia jednotná, nie je šanca odvolať žiadneho ministra.Odôvodnenie na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) obsahuje zavádzajúce konštatovania. Rezort kultúry nie je v rozklade, riadi sa programovým vyhlásením vlády a dodržiava zákon. Šimkovičová to uviedla v pondelok v pléne Národnej rady (NR) SR.," skonštatovala Šimkovičová.Ministerstvo má 29 priamo riadených organizácií. Za rok vo funkcii podľa vlastných slov Šimkovičová v súlade so zákonom vymenila sedem štatutárnych zástupcov, s ktorých činnosťou nebola spokojná, alebo ktorým uplynul ich mandát. Zároveň pripomenula, že keď bol ministrom kultúry Milan Kňažko, tak bez analýz či dôvodov odvolal všetkých generálnych riaditeľov sekcií ministerstva, riaditeľov divadiel a ďalších inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.Šimkovičová zároveň poukázala na to, že v prípade Umelecko-dekoračných dielní Slovenského národného divadla ide o zlyhanie predchádzajúceho vedenia. To bolo aj jedným z dôvodov na odvolanie Mateja Drličku z funkcie riaditeľa divadla. "," poznamenala.Taktiež podľa ministerky nový manažment Slovenskej národnej galérie analyzuje, ako mohlo dôjsť po spustení zrekonštruovanej budovy k pretečeniu strechy.Ministerka vo svojom vystúpení kritizovala opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS), že ich ľudia doteraz žili zo štátnych zdrojov, nikto ich nekontroloval a nemali relevantné výsledky svojej činnosti. "," podotkla Šimkovičová. Myslí si, že PS nechce riešiť skutočné problémy kultúrneho sektora, iba sa snaží politicky profitovať z jeho neustálej deštrukcie a vytvára atmosféru permanentnej revolúcie.Písomne sa do rozpravy prihlásilo deväť rečníkov, z toho traja za klub. Ešte predtým požiadala o vystúpenie Šimkovičová.Podľa rokovacieho poriadku môže písomne prihlásený poslanec rečniť maximálne 20 minút, ak je prihlásený za klub, tak polhodiny. Zákonodarcovia môžu na jednotlivých rečníkov reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať najviac dve minúty.Po vystúpeniach písomne prihlásených poslancov bude množné sa prihlásiť do diskusie ešte ústne. Hocikedy môžu požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda NR SR.