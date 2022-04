Poslanci začali rokovať o žiadosti o vydanie R. Fica do väzby

Na snímke predsedníčka Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Anna Andrejuvová (OĽaNO) počas 65. schôdze parlamentu v Bratislave vo štvrtok 28. apríla 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Do diskusie k vydaniu R. Fica do väzby sa zatiaľ prihlásilo 35 rečníkov



Bratislava 28. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali vo štvrtok ráno rokovať o žiadosti prokuratúry o vydanie lídra Smeru-SD Roberta Fica do väzby. Parlamentný mandátový a imunitný výbor už prijal k žiadosti uznesenie a odporučil ju plénu schváliť.O 11.00 h by mali poslanci tiež hlasovať o vyslovení nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO), návrh podala opozícia. Popoludní o 14.00 h sa očakáva aj tradičná štvrtková Hodina otázok.Do diskusie k žiadosti prokuratúry o vydanie lídra Smeru-SD a poslanca Roberta Fica do väzby sa písomne prihlásilo 35 rečníkov, väčšina z radov opozície, do debaty sa prihlásil aj Fico.Z písomne prihlásených rečníkov sú dvaja za poslanecký klub. Rečniť môžu podľa rokovacieho poriadku 30 minút. Zvyšní písomne prihlásení môžu hovoriť najviac 20 minút. Poslanci môžu reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať najviac dve minúty.Hocikedy môžu požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda NR SR. Predseda vlády a šéf parlamentu môžu rečniť bez obmedzenia, podpredsedovia parlamentu a členovia vlády najviac 20 minút.Po písomne prihlásených poslancoch sa budú môcť zákonodarcovia do diskusie prihlásiť aj ústne.