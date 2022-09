Poslanci začali stredajšie rokovanie návrhom o právach osôb vo väzbe

Bratislava 21. septembra (TASR) - Ustanovenia týkajúce sa práva na ochranu listového tajomstva, tajomstva dopravovaných správ a iných písomností pri osobách vo väzbe, či už odsúdených alebo obvinených, by sa mohli upraviť. Predpokladá to novela zákona o výkone trestu odňatia slobody z dielne koaličných poslancov. Predstavením návrhu začali poslanci Národnej rady (NR) SR druhý rokovací deň 72. schôdze parlamentu.



Poslanci zo Sme rodina a OĽANO navrhujú, aby sa za neprípustné považovalo nahliadnutie do korešpondencie v prípade, ak je zrejmé, že ide o korešpondenciu nielen medzi odsúdeným a jeho obhajcom, ale aj s jeho právnym zástupcom. Obdobným spôsobom navrhujú upraviť i právo odsúdeného na telefonický kontakt.



Parlament ďalej pokračuje v rokovaní o novele zákona o cestnej premávke. Nasledovať by mali ďalšie poslanecké návrhy.



Plénum malo v stredu ráno rokovať o novele zákona o financovaní základných škôl. O tomto bode sa bude rokovať neskôr, keďže premiér Eduard Heger (OĽANO), ktorý je dočasne poverený riadením rezortu školstva, sa nemohol zatiaľ dostaviť.